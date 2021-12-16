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18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası Türkiye’de yapılacak

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18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası, Türkiye Hentbol Federasyonu ev sahipliğinde 20-27 Şubat 2022 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası Türkiye’de yapılacak
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18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası, Türkiye Hentbol Federasyonu ev sahipliğinde 20-27 Şubat 2022 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.

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Akdeniz Hentbol Konfederasyonu (MHC) tarafından organize edilen, 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası, Türkiye Hentbol Federasyonu ev sahipliğinde ülkemizde düzenlenecek. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu (MHC) Başkanı Zoran Radojicic, THF Başkanı Uğur Kılıç’a şampiyonanın Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak olmasından dolayı heyecan duyduklarını belirterek, bu tarz spor organizasyonlarının Türkiye’de yapılması konusunda desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Göreve geldiği ilk günden bu yana hentbol sporunda uluslararası şampiyona ve etkinliklerin Türkiye’de yapılması konusunda yoğun çalışmalar yürüttüğünü söyleyen THF Başkanı Uğur Kılıç, “18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası’na ev sahipliğini üstlenmekten gurur duyuyoruz. Bunun gibi uluslararası birçok organizasyonu Türkiye’ye getirmek için önemli adımlarımız olacak" dedi.

2004 ve sonrası doğumlu oyuncuların mücadele edeceği 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası müsabakaları 20-27 Şubat 2022 tarihleri arasında Ankara’da oynanacak.

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