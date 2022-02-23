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18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası’nda üçüncü gün maçları tamamlandı

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Türkiye Hentbol Federasyonu ev sahipliğinde Ankara’da THF Spor Salonu’nda düzenlenen 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası’nda üçüncü gün maçları tamamlandı. Dokuz ülke milli takımının mücadele ettiği turnuvada bugün sekiz maç oynandı.

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası’nda üçüncü gün maçları tamamlandı
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Türkiye Hentbol Federasyonu ev sahipliğinde Ankara’da THF Spor Salonu’nda düzenlenen 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası’nda üçüncü gün maçları tamamlandı. Dokuz ülke milli takımının mücadele ettiği turnuvada bugün sekiz maç oynandı.

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Şampiyonada U18 Milli Takımı bugün THF Spor Salonu’nda karşılaştığı İtalya’ya 23-16 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk iki periyodunu İtalya 8-5 ve 3-7 kazanırken, son periyod 8-8 berabere sonuçlandı. Milli takımın bugün oynadığı ilk maçta Yunanistan’a 30-25 mağlup olmuştu.

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