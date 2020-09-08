‘1v1’ League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q başlıyor

Türkiye’nin en iyi oyuncularını bir araya getirerek binlerce düellocunun mücadele edeceği ‘1v1’ League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q şampiyonunu arıyor. Amatör oyuncuların katılımına açık olan Red Bull Solo Q elemeleri 12 Eylül’de çevrimiçi turnuva ile başlıyor.
Takım arkadaşı olmadan, Vadi’de ‘1v1’ mücadeleye sahne olan turnuvada elemeler, çevrimiçi olarak 12 Eylül ve 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eleme etabında başarılı olan en iyi 8 oyuncu ise, 17 Ekim’de gerçekleştirilecek finalde birbirine meydan okuyacak.
Oyunseverler turnuvaya internet üzerinden başvuru yapabilecek.