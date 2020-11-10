2021 CEV Challenge Kupası: Türk Hava Yolları: 3 - OK Kastela: 0

Türk Hava Yolları, 2021 CEV Challenge Kupası son 32 turu ilk maçında konuk ettiği Hırvatistan’ın OK Kastela takımını 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF 50. Yıl Deniz Esinduy
Türk Hava Yolları: Polen Ünver, Ada Germen, Özge Nur Çetiner, Nur Sevil Gökbudak, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Merve (L)
OK Kastela: Jelena Nincevic, Nika Stanovic, Tonka Parcina, Ana Mioc, Nina Strıze, Ivana Prkacin, Dora Matas (L) (Tamara Dolonga, Lea Ucovic (L), Marija Zizanovic)
Setler: 25-16, 25-7, 25-12Süre: 58 dakika (23, 17, 18)