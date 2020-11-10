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2021 CEV Challenge Kupası: Türk Hava Yolları: 3 - OK Kastela: 0

TÜRK HAVA YOLLARI, 2021 CEV CHALLENGE KUPASI SON 32 TURU İLK MAÇINDA KONUK ETTİĞİ HIRVATİSTAN'IN OK KASTELA TAKIMINI 3-0 MAĞLUP ETTİ.

2021 CEV Challenge Kupası: Türk Hava Yolları: 3 - OK Kastela: 0

Türk Hava Yolları, 2021 CEV Challenge Kupası son 32 turu ilk maçında konuk ettiği Hırvatistan’ın OK Kastela takımını 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF 50. Yıl Deniz Esinduy

Hakemler: Alessandro Cerra, Zdravko Zdraveski

Türk Hava Yolları: Polen Ünver, Ada Germen, Özge Nur Çetiner, Nur Sevil Gökbudak, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Merve (L)

OK Kastela: Jelena Nincevic, Nika Stanovic, Tonka Parcina, Ana Mioc, Nina Strıze, Ivana Prkacin, Dora Matas (L) (Tamara Dolonga, Lea Ucovic (L), Marija Zizanovic)

Setler: 25-16, 25-7, 25-12

Süre: 58 dakika (23, 17, 18)
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