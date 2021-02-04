2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası: Litvanya: 55 - Türkiye: 67

Basketbol 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu 4. hafta maçında Türkiye, İstanbul’da oynanan karşılaşmada Litvanya’yı 67-55 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla ikinci galibiyetini aldı ve Sırbistan ile Litvanya arasında oynanacak son maç öncesi grubu ikinci sırada tamamlamayı garantiledi.

Grup liderliği daha önce kesinleşen Sırbistan’ın gitmeyi garantilediği Avrupa Şampiyonası’na, en iyi 5 grup ikincisi de vize alacak.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Sergei Beliakov xx, Steve Bittner xx, Thomas Bissuel xx

Litvanya: Sulske x 1, Nacickaite xxx 17, Timofejeva x, Petronyte x 9, Miskiniene x 2, Jocyte xx 8, Labuckiene xxx 15, Zdaneviciute xx 3, Kazociunaite x, Miknaite x

Başantrenör: Mantas Sernius

Türkiye: Asena Yalçın x 3, Pelin Bilgiç xxx 12, Olcay Çakır Turgut xxx 11, Tuğçe Canıtez x 3, Holingsvorth x 5, Bahar Çağlar Ökten x 2, Şerife Onar xx 10, Sevgi Uzun xx 5, Gizem Yavuz xx 10, Gökşen Fitik x, Melis Gülcan x 2, Esra Ural Topuz xx 4

Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu

1. Periyot: 9-19 (Türkiye lehine)

Devre: 29-33 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 36-54 (Türkiye lehine)