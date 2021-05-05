2021 Şampiyonlar Ligi reklam filmi yayımlandı

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak 2021 Şampiyonlar Ligi Finali’nin reklam filminde, futbolda tutkunun, ‘imkansız’ diye bir şey tanımadığı vurgusu yapıldı.
Reklam filminde, büyük yıldızların bile bazen tökezlediği, kazananların asla pes etmediği ve futbolda tarihin böyle yazıldığı vurgulanırken, 1999 yılındaki Manchester United FC’nin yüzde 1.8 kazanma şansı olmasına rağmen kazanmasına, 2017 yılındaki FC Barcelona’nın tur atma ihtimalinin yüzde 0.4 olmasına rağmen başarmasına, 2019 yılındaki Tottenham Hotspur FC’nin maçı çevirme ihtimali yüzde 1.4 olmasına rağmen maçı çevirmesine ve 2005 yılındaki Liverpool FC’nin kupayı kaldırma şansı yüzde 0.6 iken şampiyon olduğu hikayelere yer verildi.Mastercard Türkiye tarafından hayata geçirilen reklam filmi, Türkiye’de tüm ulusal ve tematik kanallar yanı sıra dijital medya mecralarının yanı sıra İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Almanca olarak Avrupa’da dijital mecralarda yayımlanacak.