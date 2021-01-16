2021’in İlk Challenger’ı Istanbul Indoor Challenger başlıyor

2021 yılının ilk ATP Challenger turnuvası Istanbul Indoor Challenger yarın saat 10.00’da eleme müsabakaları ile başlayacak. 18 Ocak Pazartesi gününde ana tablo maçlarının başlayacağı organizasyon, 24 Ocak Pazar saat 13.30’da tekler finali ile sona erecek. TED Spor Kulübü’nün kapalı kortlarında gerçekleşecek Istanbul Indoor Challenger’da kuralar çekildi.

Elemelerde Ernests Gulbis, Malek Jaziri, Denis Istomin ve Lukas Rosol gibi isimlerin ana tablo için ter dökeceği turnuvanın toplam para ödülü 132 bin 280 Euro. Yarın başlayacak elemelerde, Marsel İlhan ilk turda elemelerin 8 numaralı seri başı Joao Menezes ile, Koray Kırcı ise elemelerin 5 numaralı seri başı Hindistanlı Ramkumar Ramanathan ile mücadele edecek.

Organizasyonun tekler ana tablosunda milli tenisçilerden Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek ve Ergi Kırkın korta çıkacak. Cem İlkel ilk turda Amerikalı raket Brandon Nakashima ile, Altuğ Çelikbilek turnuvanın 7 numaralı seri başı Jozef Kovalik ile, Ergi Kırkın ise Paolo Lorenzi ile karşılaşacak.

16’lık çiftler tablosunda ise Türk tenisçilerin ilk tur eşleşmeleri şöyle:

Marsel İlhan/Marek Jaziri - Andre Gransson/David Pel

Cem İlkel/Altuğ Çelikbilek - Evan King/Nathan Pasha

Ergi Kırkın/Sarp Ağabigün - Robert Galloway/Alex Lawson