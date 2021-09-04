2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 - Türkiye: 3 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında deplasmanda karşılaştığı Cebelitarık’ı 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Tjay De Barr’ın vuruşunda top sağ direğe çarparak oyun alanına döndü.
54. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile verkaçından sonra defansın arkasına sarkan Halil Dervişoğlu’nun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
64. dakikada Yusuf Yazıcı’nın ceza yayı içinden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
65. dakikada sol kanattan Efecan Karaca’nın pasında topu alan Hakan Çalhanoğlu’nun uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
78. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Roy Chipolina’nın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı çeldi.
83. dakikada sağ kanattan Mert Müldür’ün ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Karaman’ın topu düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
89. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Hakan Çalhanoğlu’nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
Stat: Victoria
Hakemler: Kristo Tohver xx, Silver Koiv xx, Sten Klaasen xx
Cebelitarık: Dayle Coeling x, Graeme Torrilla x, Roy Chipolina x, Aymen Mouelhi x, Ethan Britto ? (Alain Pons dk. 34 x), John Sergeant x, Scott Wiseman x, Julian Valarino x, Tjay De Barr x (Styche dk. 73 x), Kian Ronan x, Anthony Hernandez x (Jamie Coombes dk. 69 x)
Yedekler: Gibraltar, Goldwin, Banda, Jolley, J. Chipolina, Bosio, Felipez, Badr, Morgan, E. Santos, J. Coombes
Teknik Direktör: Julio Ribas
Türkiye: Uğurcan Çakır xx, Zeki Çelik x (Hakan Çalhanoğlu dk. 46 xxx), Kaan Ayhan xx, Çağlar Söyüncü xx (Rıdvan Yılmaz dk. 81 ?), Mert Müldür xx, Taylan Antalyalı x (Kenan Karaman dk. 46 xx), Efecan Karaca xx, Orkun Kökçü xx, Yusuf Yazıcı xx, Kerem Aktürkoğlu xx (Merih Demiral dk. 65 xx), Enes Ünal x (Halil Dervişoğlu dk. 46 xxx)
Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Okay Yokuşlu, Alpaslan Öztürk, Cengiz Ünder, Salih Uçan, Ozan Kabak
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Halil Dervişoğlu (dk. 54), Hakan Çalhanoğlu (dk. 65), Kenan Karaman (dk. 83) (Türkiye)
Sarı kartlar: Orkun Kökçü (Türkiye), Ethan Britto, Tjay De Barr (Cebelitarık)