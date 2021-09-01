2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 2 - Karadağ: 2 (Maç sonucu)

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G grubu 4. maçında Türkiye, Beşiktaş Park’ta karşı karşıya geldiği Karadağ ile son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
72. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Haksabanovic’in plase şutunda meşin yuvarlağı kaleci Altay iki hamlede kontrol etti.
77. dakikada ceza yayı önünde Burak’ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mijatovic’te kaldı.
90+3. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Kerem’in pasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Burak’ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
90+7. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Radunovic’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
Stat: Beşiktaş Park
Türkiye: Altay Bayındır xx, Zeki Çelik xx, Kaan Ayhan xx, Merih Demiral xx, Mert Müldür xx, Okay Yokuşlu xx (Alpaslan Öztürk dk. 82 ?), Cengiz Ünder xx (Enes Ünal dk. 82 ?), Yusuf Yazıcı xx (Orkun Kökçü dk. 66 x), Hakan Çalhanoğlu xx, Kenan Karaman x (Kerem Aktürkoğlu dk. 75 x), Burak Yılmaz xx
Yedekler: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Abdulkerim Bardakcı, Salih Uçan, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Efecan Karaca
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Karadağ: Mijatovic xx, Vesovic xx, Savic xx, Vujacic xx, Tomasevic xx (Radunovic dk. 65 x), Marusic xxx, Kosovic xx (Raickoic dk. 57 x), Scekic xx, Haksabanovic xx (Osmajic dk. 78 x), Djurdjevic xx, Bozovic xx (Ivanovic dk. 66 x)
Yedekler: Dragojevic, Agovic, Lagator, Radunovic, Vukcevic, Beciraj, Martinovic, Vulaj, Ivanovic, Simic
Teknik Direktör: Miodrag Radulovic
Goller: Cengiz Ünder (dk. 9), Yusuf Yazıcı (dk. 31) (Türkiye) Marusic (dk. 40), Radunovic (dk. 90+7) (Karadağ)
Sarı kartlar: Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik, Burak Yılmaz (Türkiye) Bozovic, Djurdjevic, Vujacic, Savic (Karadağ)