2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda milli sporcu Furkan Akar, kısa mesafe sürat pateni 1000m Final A’da Macaristan adına yarışan Shaolin Sandor Liu’nun sarı kart görmesiyle 6. sıraya yükseldi.
2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda milli sporcu Furkan Akar, kısa mesafe sürat pateni 1000m Final A’da Macaristan adına yarışan Shaolin Sandor Liu’nun sarı kart görmesiyle 6. sıraya yükseldi.
2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda milli sporcu Furkan Akar, kısa mesafe sürat pateni 1000m Final A’da Macaristan adına yarışan Shaolin Sandor Liu’nun sarı kart görmesiyle 6. sıraya yükseldi.
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