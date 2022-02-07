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2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda milli sporcu Furkan Akar, Türkiye’nin tarihinde ilk defa temsil edildiği kısa mesafe sürat pateni 1000 metrede yarı finalde aldığı 1:27.102’lik derecesiyle finale kalamayarak adını B finaline yazdırdı.

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2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda milli sporcu Furkan Akar, Türkiye’nin tarihinde ilk defa temsil edildiği kısa mesafe sürat pateni 1000 metrede yarı finalde aldığı 1:27.102’lik derecesiyle finale kalamayarak adını B finaline yazdırdı.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda milli sporcu Furkan Akar, Türkiye’nin tarihinde ilk defa temsil edildiği kısa mesafe sürat pateni 1000 metrede yarı finalde aldığı 1:27.102’lik derecesiyle finale kalamayarak adını B finaline yazdırdı.
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2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda milli sporcu Furkan Akar, Türkiye’nin tarihinde ilk defa temsil edildiği kısa mesafe sürat pateni 1000 metrede yarı finalde aldığı 1:27.102’lik derecesiyle finale kalamayarak adını B finaline yazdırdı.

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