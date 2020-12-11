3 hakemin Covid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 1 üst klasman hakeminin ve 2 üst klasman yardımcı hakeminin Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu, bu hafta sonunda oynanacak olan karşılaşmalar öncesinde hakemlere yapılan Covid-19 PCR testlerinin sonuçlarına göre 3 hakemde pozitif bulgu rastlandığını açıkladı. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bir üst klasman hakemimizin 09.12.2020 çarşamba ve iki üst klasman yardımcı hakemimizin 10.12.2020 perşembe günleri yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."