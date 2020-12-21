3. Lig: Isparta 32 Spor: 2 - Çatalcaspor: 0

Stat: Atatürk
Hakemler: Yusuf Aydın xx, Muhammed Yıldız xx, Volkan Boz xx
Isparta 32 Spor: Gökhan xx, Batuhan xx, Semih xx, Emir Kaan xx, Serdar Ümit xx (Emre Yüksektepe dk. 87 ?), Efşan xx, Kadir xx, Nurettin Çakır xxx, Mustafa Diler xx (Mustafa Acar dk. 86 ?), Emre Fırtına xx (Kaan Oruç dk. 90 ?), Volkan Serim x (Bekir Karadeniz dk. 56 xx)
Goller: Semih Üstün (dk. 66), Nurettin Çakır (dk. 77) (Isparta 32 Spor)
Sarı Kartlar: Kaan Oruç (Isparta 32 Spor), Burhanettin, Fırat, Mehmet Fatih (Çatalcaspor) Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020, 09:25