3. Lig kulüp başkanlarından Özdemir’e ziyaret

Misli.com 3. Lig’de yer alan 16 kulübün başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti.
Ziyarette Cizrespor, Tokatspor, Tekirdağspor, 1877 Alemdağ Spor, Atlas Maden Çengelköyspor, Gölcükspor, Manisaspor, Muğlaspor, Yalovaspor, Sultanbeyli Belediye Spor, Yozgatspor 1959 FK, Antalya Kemerspor, Silivrispor, Arhavi Spor, Payasspor ve Kozanspor FK kulüplerinin başkanları bulundu.2020-2021 sezonu ilgili değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.