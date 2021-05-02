3. Lig’de Play-Off çeyrek final programı belli oldu

Misli.com 3. Lig’de, play-off çeyrek final müsabakalarının tarihleri belli oldu. Buna göre birinci maçlar 6 Mayıs’ta, rövanşlar ise 10 Mayıs’ta oynanacak.

Misli.com 3. Lig’de tamamlanan karşılaşmalar sonucunda gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar, play-off oynamaya hak kazandı. Lig statüsüne göre ilk maçlar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında oynanacak. 3. Lig’de play-off çeyrek final müsabakaları 6 ve 10 Mayıs, yarı final müsabakaları 15 ve 19 Mayıs, final müsabakaları ise 23 veya 24 Mayıs tarihlerinde oynanacak. İki final merkezi ise daha sonra ilan edilecek.

Çeyrek finalde oynanacak birinci maçların programı şu şekilde:

6 Mayıs Perşembe

1. Grup

16.00 Arnavutköy BLD - Bucaspor 1928

16.00 Ofspor - Malatya Yeşilyurt

2. Grup

16.00 İskenderun FK - Belediye Kütahyaspor

16.00 Yomraspor - Fethiyespor

3.Grup

16.00 Çatalcaspor - Esenler Erokspor

20.30 Isparta 32 - İçel İdmanyurdu

4.Grup

16.00 1954 Kelkit BLD - Bursa Yıldırımspor

16.00 68 Aksaray BLD - Düzcespor