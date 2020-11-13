4D OSGB, Silivrispor’a test sponsoru oldu

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Silivrispor’a bu hafta sağlık sektöründe yatırımlar yapan 4D OSGB sahibi Murat Ağbaş sponsor oldu. Tüm takımın, teknik ekibin ve tesis çalışanlarının covit19 testlerini kendi ekiplerince testlerini yapan firma sahibine Silivrispor Kulüp Başkanı Taylan Güraslan teşekkür etti. Başkan Güraslan yaptığı açıklamasında; “TFF’nin mecbur kıldığı ve maçlardan 72 saat evvel yaptırmak zorunda olduğumuz testler için bizlerin yanında olan ve bu haftaki testlerde bize destek veren 4D OSGB sahibi Murat AĞBAŞ'A Silivrispor camiası adına teşekkürler” dedi.