500 Bin TL bağış yapan başkan adayı, GS TV’de yayına çıkabilecek!

Galatasaray Kulübü, 500 Bin TL bağış yapan başkan adaylarına, kulüp televizyonu ve YouTube hesabı üzerinden adaylıkları ile ilgili program yapabileceklerini açıkladı.Sarı-kırmızılı kulüpten konu hakkında, "17 Kasım 2020 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı gereği, Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yarışacak başkan adayları, kulübümüze 500 bin TL bağışta bulunmaları karşılığında Galatasaray Televizyonu’nda ve YouTube üzerinden adaylıklarıyla ilgili program yapabileceklerdir. Başkan adaylarına saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.