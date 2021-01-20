Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Denizlispor ile karşılaşan Galatasaray mücadeleden 6-1’lik skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılıların TT Stadyumu’ndaki resmi müsabakalarda attığı 500. gol Jesse Sekidika’nın ayağından geldi. Nijeryalı futbolcu, 90+2. dakikada maçın skorunu belirleyen golü kaydetmişti.Bu stattaki resmi karşılaşmalardaki ilk golü 23 ocak 2011 tarihinde Sivasspor maçında Servet Çetin atmıştı.
500. gol Jesse Sekidika’dan
Galatasaray’ın TT Stadyumu’ndaki resmi maçlarda 500. golünü Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika kaydetti.
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