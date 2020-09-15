55 yıl sonra Süper Lig’e çıkan takımların tamamı ilk haftada kazandı

Süper Lig’in ilk haftasında ligin yeni ekipleri Karagümrük, BB Erzurumspor ve A. Hatayspor, rakiplerini mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Süper Lig’de en son 1965-1966 sezonunda lige yeni yükselen takımların hepsi ilk haftada kazanmıştı ancak bu sezonda da lige yalnızca Vefa tek takım olarak çıkmıştı.

Süper Lig’in ilk haftasında oynanan 10 maçta beraberlik çıkmazken, ligin yeni ekipleri Karagümrük, BB. Erzurumspor ve Hatayspor, rakiplerini mağlup ederek sezona 3 puanla merhaba dedi. Bu durum tam 55 yıl sonra tekrar yaşandı. 1965-1966 sezonunda lige yeni yükselen Vefa, sezonun ilk maçında Galatasaray’ı deplasmanda 2-1 yenerek lige galibiyetle başlamıştı. Ancak o sezon, lige yalnızca 1 takım yükselmişti ve bu ekip Vefa olmuştu. Süper Lig tarihinde ise 1’den fazla takımın lige yükseldiği sezonlara bakıldığında, yalnızca 1 sezon Süper Lig’e yükselen takımlar, ilk haftada oynadığı maçlarda galibiyete uzanmayı başardı.

3 puanlı sistemde ilk kez

1962-1963 sezonunda o zamanki adıyla 1. Lig olan Süper Lig’e yükselmeyi başaran Hacettepe ve Beyoğluspor, lige galibiyetle başlayan ekipler oldu. O sezon lig iki grup halinde oynandı. 11’er takımın bulunduğu gruplarda, şampiyon takım play-off grubuyla belli oldu. Lige yeni yükselen ekiplerden Beyoğluspor, ilk lig maçında Karagümrük’ü 3-2 yenerken, Hacettepe de ilk lig maçında Kasımpaşa’yı 2-0’la geçmeyi başardı. 1962-1963 ve 1965-1966 sezonlarında lige yeni yükselen ekipler ilk maçlarında galibiyete uzanırken, bu sezonlarda ligde 3 puanlı sistem uygulanmıyordu. 3 puanlı sistemde tarihte ilk kez bu sezon lige yeni yükselen ekipler, ilk hafta maçlarından galibiyetle ayrılmayı başardı.