58. Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor’un

58. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bordo-mavililer, Türkiye Kupası’nı 9. kez müzesine götürdü.
Türkiye Kupası’nı bugüne kadar 15 farklı takım müzesine götürdü. Kupayı 18 defayla en çok kazanan takım Galatasaray olurken, Beşiktaş ve Trabzonspor 9’ar, Fenerbahçe 6, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Göztepe, Altay ve Kocaelispor 2’şer, Bursaspor, Eskişehirspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Konyaspor ve Akhisarspor da 1’er kez kupanın sahibi oldu.