banner4556

6 kupanın 4’ünü Bursa’ya getirdiler

banner4664

Durgunsu Kano Aday Milli Takım Performans Ölçme ve Değerlendirme Testi, 26-27 Şubat 2022 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirildi. 8 il, 14 kulüpten 72 sporcunun milli takıma girmek için büyük efor sarf ettiği organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları başarılı sonuçlara imza attılar.

6 kupanın 4’ünü Bursa’ya getirdiler
banner4582

Durgunsu Kano Aday Milli Takım Performans Ölçme ve Değerlendirme Testi, 26-27 Şubat 2022 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirildi. 8 il, 14 kulüpten 72 sporcunun milli takıma girmek için büyük efor sarf ettiği organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları başarılı sonuçlara imza attılar.

banner4336

Büyük heyecanın yaşandığı Durgunsu Kano Aday Milli Takım Performans Ölçme Değerlendirme ve TOHM seçme Testleri’nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 6 en iyi zamanın dördünü kazanarak önemli bir başarı elde ettiler. Organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden Simge Kaya, Bedirhan Çıktay, Tuğçe Taylak ve Selin Koyuncu 6 en iyi zaman kupasından dördünü kazanarak performanslarıyla göz doldurdular. Mart ayının ilk haftası yayınlanacak Milli Takım kamp programı dahilinde test sonunda seçilen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 6 Mart 2022 tarihinde başlayacak kampa katılacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Belediyeden ceviz üreticilerine destek
Belediyeden ceviz üreticilerine destek
  1. ÇEVRE

banner3841

banner4665

banner4577

banner4349

banner4666