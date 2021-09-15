6. WT Başkanlık Kupası’nın ilk gününde 5 madalya

6. WT Başkanlık Kupası Müsabakaları’nın ilk gününde Türk taekwondocular, 5 madalya kazandı.
Organizasyon yarın büyüklerde kadınlar ve erkekler kategorisinde toplam 8 sıklette yapılacak müsabakalar ile devam edecek.
6. WT Başkanlık Kupası Müsabakaları’nın ilk gününde Türk taekwondocular, 5 madalya kazandı.
6. WT Başkanlık Kupası Müsabakaları’nın ilk gününde Türk taekwondocular, 5 madalya kazandı.
Organizasyon yarın büyüklerde kadınlar ve erkekler kategorisinde toplam 8 sıklette yapılacak müsabakalar ile devam edecek.