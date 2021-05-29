73. Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu’nda zafer Oğuzboylu’nun

Bu yıl 73. kez düzenlenen Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu’nu jokeyi Halis Karataş idaresinde piste çıkan Oğuzboylu kazandı.

1948 yılından beri kesintisiz olarak düzenlenen Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu, bu yıl 73. kez koşuldu. 4+ yaşlı safkan Arap atlarının en prestijli sınavlarından kabul edilen bu geleneksel mücadele, 75. Yıl Ankara Hipodromu’nda gerçekleştirildi. 2400 metre çim pistte yapılan yarışta, birbirinden iddialı 10 safkan start aldı. Nefeslerin tutulduğu birincilik mücadelesinden zaferle ayrılan isim ise jokeyi Halis Karataş idaresinde piste çıkan, Fahriye Aslan’a ait kır erkek at Oğuzboylu (Anka - Betül / Antepli) oldu. Ümit Arslan tarafından antrene edilen safkan, kariyerindeki dördüncü Grup 1 koşu galibiyetine imza attı. Jokey Halis Karataş ise üst üste üçüncü, toplamda ise onuncu Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu zaferine ulaşarak bu alandaki liderliğini korudu.

Koşuya tempo veren isim Cevher tabelanın ikinci basamağına yerleşirken, Hızlı Ahmet üçüncülükte, Demirperde dördüncülükte, Karamustafa da beşincilikte yer aldı. Koşuyu kazanan 6 yaşındaki Oğuzboylu için bitiriş derecesi 2.49.61 olarak kayıtlara geçerken, yarışta farklar da 2 Boy - 3,5 Boy - 1 Boy - 3 Boy şeklinde oluştu.