7DAYS EuroCup: Bahçeşehir Koleji: 67 - UNICS Kazan: 70

Bahçeşehir Koleji, 7DAYS EuroCup A Grubu’nun 7. maçında Rusya temsilcisi UNICS Kazan’a 67-70 mağlup oldu.
Salon: Ayhan Şahenk Spor Salonu
Bahçeşehir Koleji: Burak Yıldızlı xx 13, Erick Green xxx 23, Josh Owens x 11, Jamal Jones xx 14,
Alex Perez x, Peyton Aldridge x, İsmet Akpınar xx 4, Deniz Kılıçlı x, Erkan Yılmaz x, Rıdvan Öncel x 2, Hadi Özdemir x
UNICS Kazan: Jamar Smith xxx 17, Okaro White xxx 10, Isaiah Canaan x 7, Dmitri Uzinskii x 2, Jordan Morgan xx 7, John Brown xx 13, Nate Wolters xx 8, Evgeny Kolesnikov x, Pavel Antipov x, John Holland x 1, Artem Klimenko x
Başantrenör: Dimitris Priftis
1. Periyot: 22-7 (Bahçeşehir Koleji lehine)
Devre: 34-31 (Bahçeşehir Koleji lehine)3. Periyot: 48-53 (Bahçeşehir Koleji lehine)