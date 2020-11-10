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7DAYS EuroCup: Bahçeşehir Koleji: 67 - UNICS Kazan: 70

Bahçeşehir Koleji, 7DAYS EuroCup A Grubu’nun 7. maçında Rusya temsilcisi UNICS Kazan’a 67-70 mağlup oldu.

7DAYS EuroCup: Bahçeşehir Koleji: 67 - UNICS Kazan: 70

Bahçeşehir Koleji, 7DAYS EuroCup A Grubu’nun 7. maçında Rusya temsilcisi UNICS Kazan’a 67-70 mağlup oldu.

Salon: Ayhan Şahenk Spor Salonu

Bahçeşehir Koleji: Burak Yıldızlı xx 13, Erick Green xxx 23, Josh Owens x 11, Jamal Jones xx 14,

Alex Perez x, Peyton Aldridge x, İsmet Akpınar xx 4, Deniz Kılıçlı x, Erkan Yılmaz x, Rıdvan Öncel x 2, Hadi Özdemir x

Başantrenör: Zafer Aktaş

UNICS Kazan: Jamar Smith xxx 17, Okaro White xxx 10, Isaiah Canaan x 7, Dmitri Uzinskii x 2, Jordan Morgan xx 7, John Brown xx 13, Nate Wolters xx 8, Evgeny Kolesnikov x, Pavel Antipov x, John Holland x 1, Artem Klimenko x

Başantrenör: Dimitris Priftis

1. Periyot: 22-7 (Bahçeşehir Koleji lehine)

Devre: 34-31 (Bahçeşehir Koleji lehine)

3. Periyot: 48-53 (Bahçeşehir Koleji lehine)
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