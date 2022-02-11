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9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda 28 madalya!

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9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nın beşinci gününde Türk sporcular 28 madalya kazandı.

9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda 28 madalya!
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9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nın beşinci gününde Türk sporcular 28 madalya kazandı.

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Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen ve 13 Şubat’a kadar sürecek turnuvanın beşinci gününde genç erkekler kategorisinde yarışmalar yapıldı. Türk sporcular, 10 sıklette yapılan müsabakalar sonunda 5 altın, 7 gümüş, 16 bronz, toplam 28 madalya kazandı.

Turnuvanın altıncı gününde büyük kadınlar kategorisinde müsabakalar yapılacak. Final karşılaşmaları saat 20.00’den itibaren TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.

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