95. Gazi Koşusu’nu Burgas kazandı

95.’si düzenlenen ve Türk yarışçılık tarihinin derbisi olan Gazi Koşusu’nu Sanem Kahraman’ın sahibi olduğu Burgas, jokey Ahmet Çelik ile kazandı.
Üst üste 7. zaferBurgas ile Gazi Koşusu’nda zafere uzanan jokey Ahmet Çelik, üst üste 7. Gazi Koşusu zaferine imza atarak ulaşılması güç bir rekor kırdı. 2015’te Renk, 2016’da Graystorm, 2017’de Piano Sonata, 2018’de Hep Beraber, 2019’da The Last Romance ve 2020’de de Call To Victory isimli safkanlarla üst üste 6 kez zafere uzanan Ahmet Çelik, Burgas’la birlikte kazandığı bu yarış sonucunda üst üste 7. zaferini elde etti. Gazi Koşusu’nda birincilik ödülü 2 milyon 100 bin TL olarak belirlendi. Kazanan atın sahibi Sanem Kahraman; kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte 3 milyon 134 bin TL kazanacak. Kahraman, eğer kazanan safkan Burgas’ın aynı zamanda yetiştiriciliğini de yapıyorsa, bu rakam 3 milyon 737 bin 850 TL’ye ulaşacak.