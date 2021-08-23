A Milli Erkek Basketbol Takımı Genel Menajerliğine Muratcan Güler getirildi

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası ve FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda Muratcan Güler, Genel Menajer olarak görev yapacak.

Ay-yıldızlı takımın genel menajerlik görevini üstlenen Kerem Tunçeri görevinden ayrılarak Galatasaray’da basketbol şubesinin genel koordinatörlüğüne geçmişti. A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda Kerem Tunçeri’nin yerine genel menajerlik görevini sürdürecek isim Muratcan Güler oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, "FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası ve FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele edecek A Erkek Milli Takımımızda Muratcan Güler, Genel Menajer olarak görev yapacak. Oyunculuk kariyeri boyunca altyapı milli takımları da dahil olmak üzere 87 defa Ay-yıldızlı formayı giyen Muratcan Güler’e yeni görevinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Muratcan Güler kimdir?

25 Şubat 1980 doğumlu olan Muratcan Güler, oyunculuk kariyerine İTÜ’de başladı. 1997-1999 yıllarını İTÜ’de tamamlayan Güler, kariyeri boyunca Beşiktaş (1999-2001, 2008-2010, 2012-2018), Ülkerspor (2001-2002, 2003-2004), Galatasaray (2002-2003), Pınar Karşıyaka (2004-2006), Türk Telekom (2006-2008, 2011-2012) ve Antalya Büyükşehir Belediyesi (2010-2011) takımlarının kadrolarında yer aldı. 2018 yılında siyah-beyazlı ekipte oyunculuk kariyerini noktalayan Muratcan Güler, 4 kez Cumhurbaşkanlığı, 2 kez de Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı. Güler, FIBA’nın üst seviyelerde basketbol oynamış ve ülkelerini temsil etmiş yıldız oyuncular için hazırladığı Time-Out 2.0 Projesi’nde “Yönetici ve Organizasyonel Gelişim” programına katıldı. Muratcan Güler, eski milli oyuncu Necati Güler’in oğlu ve kariyerine Darüşşafaka’da devam eden Sinan Güler’in de ağabeyidir.