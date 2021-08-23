A Milli Erkek Basketbol Takımı Genel Menajerliğine Muratcan Güler getirildi

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası ve FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda Muratcan Güler, Genel Menajer olarak görev yapacak.
Muratcan Güler kimdir?
25 Şubat 1980 doğumlu olan Muratcan Güler, oyunculuk kariyerine İTÜ’de başladı. 1997-1999 yıllarını İTÜ’de tamamlayan Güler, kariyeri boyunca Beşiktaş (1999-2001, 2008-2010, 2012-2018), Ülkerspor (2001-2002, 2003-2004), Galatasaray (2002-2003), Pınar Karşıyaka (2004-2006), Türk Telekom (2006-2008, 2011-2012) ve Antalya Büyükşehir Belediyesi (2010-2011) takımlarının kadrolarında yer aldı. 2018 yılında siyah-beyazlı ekipte oyunculuk kariyerini noktalayan Muratcan Güler, 4 kez Cumhurbaşkanlığı, 2 kez de Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı. Güler, FIBA’nın üst seviyelerde basketbol oynamış ve ülkelerini temsil etmiş yıldız oyuncular için hazırladığı Time-Out 2.0 Projesi’nde “Yönetici ve Organizasyonel Gelişim” programına katıldı. Muratcan Güler, eski milli oyuncu Necati Güler’in oğlu ve kariyerine Darüşşafaka’da devam eden Sinan Güler’in de ağabeyidir.