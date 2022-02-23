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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan maçı hazırlıklarını sürdürdü

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FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Yunanistan ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu müsabaka öncesi İstanbul’daki son antrenmanını gerçekleştirdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan maçı hazırlıklarını sürdürdü
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FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Yunanistan ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu müsabaka öncesi İstanbul’daki son antrenmanını gerçekleştirdi.

Milliler, 25 Şubat Cuma günü TSİ 19.00’da deplasmanda oynayacağı Yunanistan maçı öncesinde Başantrenör Orhun Ene yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Ay-yıldızlıların Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği antrenmanını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti.

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan maçı için 24 Şubat Perşembe günü saat 12.00’de İstanbul Havalimanı’ndan kalkacak uçakla Yunanistan’ın başkenti Atina’ya hareket edecek.

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