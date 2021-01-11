A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde sahne alıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Kuzey Makedonya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu’nda yarın TSİ 20.00’de Bosna Hersek ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 12-16 Ocak tarihleri arasında Kuzey Makedonya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde sahne alacak. Milliler, C Grubu’nda Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek ile mücadele edecek.

Statü

İki ayrı turnuva şeklinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 5 grup ikincisi, 2021 yılında Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya’nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne katılmaya hak kazanacak.

Ay-yıldızlıların maç programı TSİ şöyle:

Yarın

20.00 Bosna Hersek - Türkiye

13 Ocak Çarşamba

20.00 Türkiye - Kuzey Makedonya

15 Ocak Cuma

20.00 Türkiye - Bosna Hersek

16 Ocak Cumartesi

20.00 Kuzey Makedonya - Türkiye