A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde sahne alıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Kuzey Makedonya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu’nda yarın TSİ 20.00’de Bosna Hersek ile karşılaşacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 12-16 Ocak tarihleri arasında Kuzey Makedonya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde sahne alacak. Milliler, C Grubu’nda Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek ile mücadele edecek.
Statü
İki ayrı turnuva şeklinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 5 grup ikincisi, 2021 yılında Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya’nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne katılmaya hak kazanacak.
Ay-yıldızlıların maç programı TSİ şöyle:
20.00 Bosna Hersek - Türkiye
13 Ocak Çarşamba
20.00 Türkiye - Kuzey Makedonya
15 Ocak Cuma
20.00 Türkiye - Bosna Hersek
16 Ocak Cumartesi20.00 Kuzey Makedonya - Türkiye