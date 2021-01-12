A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ne galibiyetle başladı

2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu ilk maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Bosna Hersek’i 3-0 mağlup etti.

Kuzey Makedonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu’ndaki ilk maçında Bosna Hersek’i 3-0 mağlup etti. Millilerde Burutay Subaşı 19 sayılık performansıyla öne çıkan isim olurken; ona Adis Lagumdzija 13, Yiğit Gülmezoğlu 12, Oğuzhan Karasu 5, Arslan Ekşi ve Vahit Emre Savaş 4’er sayıyla eşlik etti. Ayrıca, karşılaşmanın ikinci setinde oyuna dahil olan genç pasör Arda Bostan, A milli formayı ilk kez giydi.

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki ikinci maçında yarın TSİ 20.00’de Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Salon: Boris Trajkovski

Hakemler: Alexandros Avramidis (Yunanistan), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)

Bosna Herkes: Ivic, Bezdrob, Popovic, Osmanovic, Makas, Colo, Mitrinovic (L) (Dominkovic, Fazlic, Mehmedovic (L), Zenovic, Merdanovic, Hadzic)

Türkiye: Oğuzhan, Arslan, Burutay, Vahit Emre, Adis, Yiğit, Burak (L), Volkan Döne (L) (Arda Bostan, Doğukan)

Setler: 15-25, 17-25, 18-25

Süre: 61 dakika (19,21,21)