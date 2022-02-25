A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın, Avrupa Altın Ligi’ndeki maç programı belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2022 yılındaki ilk sınavını Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi’nde verecek.

CEV tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi’nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın maç programı belli oldu. Danimarka, Slovakya ve Portekiz ile A Grubu’nda karşılaşacak ay-yıldızlılar, ilk müsabakasını Slovakya ile 25 Mayıs 2022 tarihinde Elazığ Fırat Üniversitesi Spor Salonu’nda saat 17.30’da gerçekleştirecek. Gruptaki diğer maçlar, Trabzon ve Sakarya’da oynanacak.

Toplam 6 ayaktan oluşan ve 3 grup şeklinde lig usulü olarak oynanacak müsabakalar sonucunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, Final-Four oynamaya hak kazanacak.

CEV Avrupa Altın Ligi Final Four’unda ilk iki sırada yer alacak takımlar, FIVB Challenger Kupası’nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası’nda şampiyon olan takım ise önümüzdeki yıl FIVB Voleybol Milletler Ligi biletini alacak.

Milli takımın maç programı şu şekilde:

25 Mayıs 2022

17.30 Türkiye-Slovakya (Elazığ-Fırat Üniv. S.S)

28 Mayıs 2022

17.30 Türkiye-Danimarka (Trabzon-Hayri Gür S.S)

1 Haziran 2022

TSİ 00.00 Portekiz-Türkiye

4 Haziran 2022

17.30 Türkiye-Portekiz (Sakarya-Serdivan S.S)

8 Haziran 2022

TSİ 22.30 Danimarka-Türkiye

11 Haziran 2022

TSİ 17.00 Slovakya-Türkiye

2022 CEV Avrupa Altın Ligi’nde gruplar şu şekilde:

A Grubu

Türkiye, Slovakya, Danimarka, Portekiz

B Grubu

Hırvatistan, Ukrayna, Belarus, İspanya

C Grubu

Belçika, Letonya, Estonya, Çekya