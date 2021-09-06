A Milli Futbol Takımı Hollanda maçına hazır

A Milli Futbol Takımı yarın deplasmanda Hollanda ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçı öncesindeki son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı Johan Cruijff Arena’da gerçekleştirdi.
Milli Takım’ın antrenmanını TFF Başkanı Nihat Özdemir, T.C. Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, TFF 1.Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Akıncıoğlu, İsmail Erdem, Mustafa Çağlar ve A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.