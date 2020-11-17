A Milli Futbol Takımı, Macaristan deplasmanında

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında yarın deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımı yarın TSİ 22.45’te Puşkaş Arena’da Macaristan ile karşılaşacak. Grupta geride kalan 5 karşılaşmada, Milliler, 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 6 puanla 3. sırada bulunuyor. Macarlar ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 8 puanla averajla ikinci sırada yer alıyor.

14. randevu

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile bugüne kadar 13 kez resmi ve özel maçlarda rakip oldu. Milliler söz konusu müsabakalarda 4 kez rakibini mağlup ederken, 7 kez de sahadan mağlup ayrıldı. 2 karşılaşma ise berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlar 15 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 26 gol gördü. Grubun ilk maçında Türkiye’de oynanan müsabakayı Macaristan 1-0’lık sonuçla kazandı.

Milliler, 586. maçına çıkacak

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile oynayacağı karşılaşma ile birlikte tarihindeki 586. maçına çıkacak. Milliler, 312’si resmi, 273’ü özel olmak üzere olmak üzere oynadığı müsabakalarda 222 kez sahadan galip ayrılırken, 223 kez de mağlup oldu. 140 maçta da berabere kaldı. Milli Takım toplam 775 gol atarken, kalesinde 835 gol gördü.

4 futbolcu kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı’nda Macaristan maçı öncesinde sarı kart cezası bulunun Cengiz Ünder’in yanı sıra, Mehmet Zeki Çelik, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü kadrodan çıkarıldı. Rusya maçı ile cezasını çeken Burak Yılmaz da Teknik Direktör Şenol Güneş’in görev vermesi halinde sahada olabilecek.

Millilerde liderlik hesapları

Millilerin grupta lider olma şansı devam ediyor. Ay-yıldızlılar, Macaristan’ı yenip, grubun diğer mücadelesinde Sırbistan da Rusya’yı mağlup etmesi takdirde lider tamamlayacak ve A Ligi’ne yükselecek. Macaristan karşısında alınacak beraberlikte de yine B Ligi’nde olacak. Milli Takım, Macaristan’a mağlup olup, Sırbistan da Rusya’yı yenerse Uluslar C Ligi’ne düşecek.

2020 yılındaki 8. maç

A Milli Takım, 2020 yılındaki 8. maçını deplasmanda Macaristan’a karşı oynayacak. Ay-yıldızlılar 5’i resmi, 2’si de özel maç olmak üzere oynadığı mücadelelerde 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Milliler bu karşılaşmalarda 12 gol atıp, 12 gol yedi.

Düdük Ivan Kruzliak’ta

Macaristan - Türkiye karşılaşmasını Slovakya Futbol Federasyonu’ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak’ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.