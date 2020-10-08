banner3088

A Milli Futbol Takımı, Rusya maçının hazırlıklarına başladı

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE RUSYA İLE MOSKOVA'DA OYNAYACAĞI MÜSABAKANIN HAZIRLIKLARININ STARTINI VERDİ.

A Milli Futbol Takımı, Rusya maçının hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nde Rusya ile Moskova’da oynayacağı müsabakanın hazırlıklarının startını verdi.

Dün akşam Köln kentinde Almanya ile oynanan özel maçta karşılaşan A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nde Rusya ile Moskova’da oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına hemen başladı. Almanya 4. Lig ekiplerinden SV Bergisch Gladbach 09’un maçlarını oynadığı BELKAW-Arena’da basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda rejenerasyon çalışması yapıldı.

Ay-Yıldızlılar, Rusya karşılaşmasının hazırlıkları için iki gün daha Almanya’da kalacak ve 10 Ekim Cumartesi günü Köln’den Moskova’ya geçecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
THY Eylül ayında 2,4 milyon yolcu taşıdı
THY Eylül ayında 2,4 milyon yolcu taşıdı
  1. GENEL

banner3196

banner3552

banner3211