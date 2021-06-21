2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2020) gruplarda aldığı 3 mağlubiyetle veda eden A Milli Takım yurda döndü.EURO 2020’ye İtalya, Galler ve İsviçre ile mücadele ettiği A Grubu’nda puansız olarak veda eden A Milli Futbol Takımı yurda döndü. Gruptaki son iki maçını Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de oynayan Milliler, bugün öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı’na indi. Genel Havacılık Terminali’nden çıkış yapan Milli Takım kafilesinde morallerin bozuk olduğu gözlendi. Teknik Direktör Şenol Güneş’e çiçek takdim edilirken, daha sonra kafile özel araçlarla dağıldı.