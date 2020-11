A Milli Futbol Takımı’nın maçları TV+ ekranlarında

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki 5. ve 6. karşılaşmaları naklen TV+ ekranlarında olacak.

Sporda en iyilerin buluşma noktası TV+, Milli Takımın UEFA Uluslar Ligi macerasını futbolseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Millilerin B Ligi 3. Grup’taki 5. ve 6. karşılaşmaları naklen TV+ ekranlarında olacak. Ay-yıldızlıların Rusya ile yarın evinde oynayacağı ardından 18 Kasım Çarşamba Macaristan’la deplasmanda karşılaşacağı maçlar TV+ ekranlarından yayınlanacak. Rusya, Macaristan ve Sırbistan’la UEFA Uluslar B Ligi 3. grupta mücadele eden Türkiye, şimdiye kadar oynadığı 4 maçta topladığı 3 puanla 3. sırada yer alıyor.

Murat Erkan: "Her zaman Ay-Yıldızlılarımızın yanındayız"

A Milli Futbol Takım’la birlikte ana sponsor oldukları 2002’den bu yana unutulmaz zaferler elde ettiklerini söyleyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Sevinçte, üzüntüde her zaman her yerde milli takımımızı can-ı gönülden destekliyoruz. Milli takımımızla birlikte yürümekten her zaman gurur duyuyoruz. Şimdi önümüzde UEFA Uluslar Ligi heyecanı var. İnanıyoruz ki bu turnuvayı da güzel sonuçlarla bitirip yine hep birlikte sevineceğiz. Daha önce olduğu gibi bundan sonra da her zaman Ay-Yıldızlılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

TV+ canlı yayınları şöyle:

15 Kasım Pazar

20.00 Türkiye - Rusya

18 Kasım Çarşamba

22.45Macaristan - Türkiye