A Milli Futbol Takımı’nın maçları TV+ ekranlarında

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki 5. ve 6. karşılaşmaları naklen TV+ ekranlarında olacak.
Sporda en iyilerin buluşma noktası TV+, Milli Takımın UEFA Uluslar Ligi macerasını futbolseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Millilerin B Ligi 3. Grup’taki 5. ve 6. karşılaşmaları naklen TV+ ekranlarında olacak. Ay-yıldızlıların Rusya ile yarın evinde oynayacağı ardından 18 Kasım Çarşamba Macaristan’la deplasmanda karşılaşacağı maçlar TV+ ekranlarından yayınlanacak. Rusya, Macaristan ve Sırbistan’la UEFA Uluslar B Ligi 3. grupta mücadele eden Türkiye, şimdiye kadar oynadığı 4 maçta topladığı 3 puanla 3. sırada yer alıyor.
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TV+ canlı yayınları şöyle:
15 Kasım Pazar
20.00 Türkiye - Rusya
18 Kasım Çarşamba22.45Macaristan - Türkiye