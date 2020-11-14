A Milli Futbol Takımı’nın rakibi Rusya

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında yarın sahasında Rusya ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı yarın saat 20.00’de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda Rusya ile karşılaşacak. Grupta geride kalan 4 karşılaşmada, Milliler, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Rusya ise 2 galibiyet, 2 beraberlik sonucunda aldığı 8 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

8. randevu

A Milli Futbol Takımı, Rusya ile bugüne kadar 7 kez rakip oldu. Milli söz konusu müsabakalarda galibiyet çıkaramazken, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlar 3 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 8 gol gördü. Grubun ilk maçında Rusya’da oynanan müsabaka 1-1’lik sonuçla sona erdi.

Milliler, 585. maçına çıkacak

A Milli Futbol Takımı, Rusya ile oynayacağı karşılaşma ile birlikte tarihindeki 585. maçına çıkacak. Milliler, 311’i resmi, 273’ü özel olmak üzere olmak üzere oynadığı müsabakalarda 221 kez sahadan galip ayrılırken, 223 kez de mağlup oldu. 140 maçta da berabere kaldı. Milli Takım toplam 772 gol atarken, kalesinde 833 gol gördü.

Millilerde son olarak Orkun Kökçü ve Mert Çetin sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Ay-yıldızlılarda ayrıca Burak Yılmaz’ın da kırmızı kart cezası bulunuyor.

Millilerin aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Savunma: Merih Demiral (Juventus), Zeki Çelik (Lille), Caner Erkin (Fenerbahçe), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Mert Müldür (Sassuolo), Kaan Ayhan (Sassuolo), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Milan), Cengiz Ünder (Leicester City), Yusuf Yazıcı (Lille), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Başakşehir), Mahmut Tekdemir (Başakşehir), Berkay Özcan (Başakşehir), Deniz Türüç (Başakşehir), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo),

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

Düdük Szymon Marciniak’ta

Türkiye - Rusya karşılaşmsını Polonya Futbol Federasyonu’ndan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak’ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Pawel Gil olacak.