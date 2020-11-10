FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu’nda Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, çalışmalarını sürdürürken; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. yıl dönümü nedeniyle antrenman öncesinde bir seremoni yaptı. Ahmet Cömert Spor Salonu’ndaki törene, sporcuların yanı sıra teknik ve idari heyet de katıldı. Milliler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anarken Türk bayrağı ile de poz verdi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı
A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI, VEFATININ 82. YIL DÖNÜMÜNDE GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İÇİN ANTRENMAN ÖNCESİNDE ANMA TÖRENİ DÜZENLEDİ.
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