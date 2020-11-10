A Milli Kadın Basketbol Takımı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, vefatının 82. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk için antrenman öncesinde anma töreni düzenledi.

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu’nda Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, çalışmalarını sürdürürken; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. yıl dönümü nedeniyle antrenman öncesinde bir seremoni yaptı. Ahmet Cömert Spor Salonu’ndaki törene, sporcuların yanı sıra teknik ve idari heyet de katıldı. Milliler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anarken Türk bayrağı ile de poz verdi.