A Milli Kadın Basketbol Takımı parkede, vatandaşlar tribünde

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Grup elemelerinde deplasmanda Slovenya’yı mağlup eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzmit’te Polonya’yı ağırlıyor.

A Milli Kadın Basketbol Takımı parkede, vatandaşlar tribünde
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FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Grup elemelerinde deplasmanda Slovenya’yı mağlup eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzmit’te Polonya’yı ağırlıyor.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, ikinci maçında İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda Polonya’yı konuk ediyor. Slovenya’yı 78-62 mağlup ederek grup maçlarına galibiyetle başlayan milliler, galibiyet serisini sürdürmek için parkede mücadele edecek. İzmitlilerin, sporcuları yalnız bırakmadığı karşılaşmayı binlerce basketbol sever takip ediyor.

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