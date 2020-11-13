A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın rakibi Sırbistan

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu’nda yarın sahasında Sırbistan ile karşılaşacak.
Millilerin gruptaki rakiplerinden olan Arnavutluk, FIBA’ya yapmış olduğu başvuruyla İstanbul’da fanus yöntemiyle gerçekleştirilecek müsabakalara katılamayacağını bildirmişti.
A Milli Takımı’nın Sırbistan ile oynayacağı müsabaka kadrosunda 4 isim yer alamayacak. Melis Gülcan sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılırken, kamp öncesi yapılan rutin Covid-19 testlerinde, 3 milli oyuncunun sonucu pozitif çıkmıştı.Milliler, Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetimindeki hazırlıklarını İstanbul’da sürdürdü.