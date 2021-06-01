A Milli Kadın Futbol Takımı’nın Bulgaristan maçı kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı’nın 14 Haziran tarihinde İstanbul’da Bulgaristan ile oynayacağı hazırlık müsabakasının aday kadrosu açıklandı.
Aday kadroya davet edilen oyuncular 5 Haziran Cumartesi günü saat 14.00’te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak. Aday kadroya şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Gamze Nur Yaman (Zhilstroy-1), Fatma Şahin (Beşiktaş), Selda Akgöz (ALG Spor), Ezgi Çağlar (Fatih Vatan Spor)
Orta Saha: Ebru Topçu (ALG Spor), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), Derya Arhan (ALG Spor), Lalia Dali Storti (AS Saint Etienne), Emine Ecem Esen (ALG Spor), Meryem Cennet Cal (TSG 1899 Hoffenheim), Berivan İçen (Beşiktaş A.Ş.), Ecem Cumert (MSV Duisburg), Ceyda Altunay (L’Eveil Sportif de Genas Azieu), Zelal Baturay (Fatih Vatan Spor), Elif Keskin (Beşiktaş), İlayda Civelek (ALG Spor), Arzu Karabulut (Beşiktaş), Tuğba Karataş (Fomget Gençlik ve Spor), Şehriban Dülek (Fatih Vatan Spor), Ece Tekmen (ALG Spor)
Forvet: Birgül Sadıkoğlu (Zhilstroy 1), Melike Öztürk (Ataşehir Belediye Spor), Miray Cin (MSV Duisburg), Yağmur Uraz (Beşiktaş), Benan Altıntaş (Fomget Gençlik ve Spor)
Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz ÇetinTeknik Direktör: Necla Güngör Kıragası