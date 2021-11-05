A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı’nın Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosu açıklandı. Beşiktaş’ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, ilk kez kadroya davet edildi.

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
banner3909
banner4336

A Milli Futbol Takımı’nın Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosu açıklandı. Beşiktaş’ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, ilk kez kadroya davet edildi.

A Milli Futbol Takımı’nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Beşiktaş’ın 20 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, ilk kez A Milli Takım kadrosuna seçildi.

Millilerin aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha/Forvet: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İBB çalışanından Tevfik Göksu’ya tehdit
İBB çalışanından Tevfik Göksu’ya tehdit
  1. ASAYİŞ

banner4391

banner4321

banner3841