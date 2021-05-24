Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30’da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Milli takımda İrfan Can Kahveci fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışırken, antrenmanı A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi. Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür ve Orkun Kökçü kampa katıldı.A Milliler, yarın aynı saatte yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
A Milli Takım hazırlıklarını sürdürüyor
EURO 2020 öncesinde 27 Mayıs tarihinde Azerbaycan ile Alanya’da hazırlık maçı oynayacak A Milli Takım, çalışmalarına devam ediyor.