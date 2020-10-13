banner3088

A Milli Takım’da Çağlar şoku

UEFA ULUSLAR B LİGİ'NDE YARIN SIRBİSTAN'I KONUK EDECEK OLAN A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NDA SAKATLIĞI BULUNAN ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN FORMA GİYEMEYECEĞİ AÇIKLANDI.

A Milli Takım’da Çağlar şoku

UEFA Uluslar B Ligi’nde yarın Sırbistan’ı konuk edecek olan A Milli Futbol Takımı’nda sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü’nün forma giyemeyeceği açıklandı.

UEFA Uluslar Ligi’nde 4. maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, yarın Türk Telekom Stadı’nda Sırbistan’ı konuk edecek. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren milliler, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çalıştı. Rusya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ozan Kabak kadrodan çıkarılırken, sakatlığı bulunan Efecan da kadrodan ayrılan bir diğer isim olmuştu. Teknik Direktör Şenol Güneş, yarınki maçta oynayamayacak olan bir diğer ismin ise Leicester forması giyen yıldız oyuncu Çağlar Söyüncü olduğunu açıkladı. Sakatlığı nedeniyle Rusya karşısında forma giyemeyen Çağlar’ın iyileşmediği ve Sırbistan’a karşı da oynayamayacağı belirtildi. Bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan milliler, Sırbistan maçının taktiğini çalıştı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Valentine Ozornwafor listede yer almadı
Valentine Ozornwafor listede yer almadı
  1. SPOR

banner3196

banner3552

banner3211