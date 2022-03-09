banner4556

A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi maçlarını oynayacağı stadyumlar açıklandı

banner4664

A Milli Takım’ın UEFA Uluslar C Ligi’nde 4-14 Haziran 2022 tarihleri arasında oynayacağı dört karşılaşmanın stadyumları belli oldu.

A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi maçlarını oynayacağı stadyumlar açıklandı
banner4584
banner4336

A Milli Takım’ın UEFA Uluslar C Ligi’nde 4-14 Haziran 2022 tarihleri arasında oynayacağı dört karşılaşmanın stadyumları belli oldu.

Türkiye’nin, UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı maçların stadyumları netleşti. Buna göre ay-yıldızlılar, 4 Haziran Cumartesi günü gruptaki ilk maçında İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Faroe Adaları ile karşılaşacak. Millilerin 7 Haziran Salı günü deplasmanda Litvanya’ya konuk olacağı müsabaka ise başkent Vilnius’taki LFF Stadyumu’nda oynanacak. Gruptaki üçüncü maçını 11 Haziran Cumartesi günü dış sahada Lüksemburg ile yapacak A Millî Takım, bu karşılaşmayı Lüksemburg Stadyumu’nda oynayacak. Ay-yıldızlılar, 14 Haziran Salı günü dördüncü maçında da Litvanya’yı İzmir’deki Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda ağırlayacak. Tüm karşılaşmalar TSİ 21.45’te başlayacak.

Öte yandan Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, Türkiye-Litvanya maçıyla birlikte ilk kez erkekler kategorisinde A Milli düzeyde bir karşılaşmaya ev sahipliği yapmış olacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstanbul Valisi Yerlikaya, ekiplerin karla mücadele...
İstanbul Valisi Yerlikaya, ekiplerin karla mücadele...
  1. GENEL

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666