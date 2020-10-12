TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Rusya karşısında ilk 11’de oynamayan isimler rejenerasyon çalışması yaparken, ilk 11’de sahaya çıkan oyuncular ise salonda gerçekleşen özel program dahilinde antrenman yaptı. Öte yandan alt baldırında ve adduktor kasında sakatlık yaşayan Efecan Karaca ve Rusya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ozan Kabak kadrodan çıkarıldı.
A Milliler, Sırbistan maçı hazırlıklarına başladı
UEFA ULUSLAR B LİGİ'NDE 14 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ SIRBİSTAN'I KONUK EDECEK OLAN A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, BU MAÇIN HAZIRLIKLARINA RİVA'DA YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.
YORUM EKLE