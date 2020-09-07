banner3088

Aatif Chahechouhe Fatih Karagümrük’te

FATİH KARAGÜMRÜK, DAHA ÖNCE SÜPER LİG’DE FENERBAHÇE VE SİVASSPOR GİBİ TAKIMLARDA FORMA GİYMİŞ OLAN FASLI FUTBOLCU AATİF CHAHECHOUHE'YU KADROSUNA KATTI.

Aatif Chahechouhe Fatih Karagümrük’te

Fatih Karagümrük, daha önce Süper Lig’de Fenerbahçe ve Sivasspor gibi takımlarda forma giymiş olan Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe’yu kadrosuna kattı.

Süper Lig’in yeni ekibi Fatih Karagümrük, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını transferleriyle devam ettiriyor. Daha önce Beşiktaş’tan ayrılan Enzo Roco ve İngiltere Championship’ten düşen Hull City’de forma giymiş olan Eric Lihacj’ı kadrosuna katan kırmızı-siyahlılar, tecrübeli futbolcu Aatif Chahechouhe’yu da renklerine bağladı. Fatih Karagümrük’ten transfere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Aatif Chahechouhe Karagümrük’te! Karagümrük’te transferler devam ediyor! Takımımız kadrosunu Aatif Chahechouhe ile güçlendirdi."

34 yaşındaki oyuncu, Süper Lig’de Fenerbahçe ve Sivasspor’un yanı sıra son olarak da Antalyaspor forması giymişti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Reina adlı gece kulübüne yapılan saldırıya ilişkin...
Reina adlı gece kulübüne yapılan saldırıya ilişkin...
  1. ASAYİŞ

banner3196

banner3552

banner3212