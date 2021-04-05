Abdulkadir Bitigen 6 günde 3 maça atandı

Süper Lig’in 32. haftasında cumartesi günü Galatasaray’ın, deplasmanda Hatayspor’a 3-0 kaybettiği maçta düdük çalan Abdulkadir Bitigen, bugün de Fenerbahçe-Denizlispor müsabakasında VAR koltuğunda oturacak. Bitigen, 33. haftada ise perşembe günkü Gaziantep FK-Başakşehir karşılaşmasına atandı. 37 yaşındaki hakem, böylelikle 6 günde 3 maçta görev almış olacak.

2021 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler arasında kendine yer bulan Abdulkadir Bitigen, son zamanlar TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından da en fazla tercih edilen hakemler arasında bulunuyor. Bitigen, Süper Lig’in 32. haftasında Hatayspor’un evinde Galatasaray’ı 3-0 yendiği mücadeleyi yönetti. Tecrübeli hakem, söz konusu karşılaşmadan iki gün sonra da bugün Fenerbahçe’nin, Denizlispor’u konuk edeceği maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görevlendirildi.

Fikstür yoğunluğu sebebiyle hafta içinde oynanacak 33. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler de açıklandı. Abdulkadir Bitigen, 8 Nisan Perşembe günü Gaziantep FK - Başakşehir maçına atandı.

37 yaşındaki Bitigen, böylelikle 6 gün içinde 3 mücadelenin hakem kadrolarına ismini yazdırmış oldu.

Bu sezon 26 maçta görev aldı

Abdulkadir Bitigen, 2020-2021 sezonunda MHK tarafından Süper Lig’de 26 maça tayin edildi. Bunların 13’ünde sahada yer alan FIFA kokartlı hakem, 12’sinde VAR, 1’inde de AVAR pozisyonlarında değerlendirildi.