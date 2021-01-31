Abdullah Avcı: “Abdullah Avcı’yı kimse parayla tartamaz”

Beşiktaş deplasmanında 2-1 kazanan Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından adım adım takımın yukarıya çıktığını söyledi. Avcı, hem Beşiktaş hem de Trabzonspor’dan maaş aldığı yönündeki yorumlara ise “Abdullah Avcı’yı kimse parayla tartamaz” cevabını verdi.
“Abdullah Avcı’yı kimse parayla tartamaz”Mevcut puan durumuna bakmadığını söyleyen Avcı, “Ligin tepesinde takımla 9 puan farkımız var. 3 günde 1 maç oynuyoruz. Kronik yorgunluklar var. Hep ifade ediyorum, sağlıkla boğuştuğumuz dünyada futbol sektörü ayakta durmaya çalışıyor. Amacımız güzel şeyler izlettirmek. Bu maç bitti ve perşembe günü Denizli maçımız var, onu düşünüyoruz” dedi. Abdülkadir Parmak’ın sakatlığıyla ilgili olarak “Covid sonrası sporcular üzerinde yapılan araştırmalarda, kronik yorgunluklarla bu tip sakatlıklar ortaya çıkacak. Kupa finalinde sakatlanmıştı Abdülkadir Parmak. Formayı bırakmak istemiyordu. Ona bıraktım oynamayı” açıklamasını yaparken, karşılaşma öncesinde kendisi hakkında “Hem Beşiktaş hem de Trabzonspor’dan maaş alıyor” yorumlarıyla ilgili de konuştu. Avcı durumun hukuki boyutta olduğunu ifade ederek, “Bu işler hukuksal işler. Çok kısa bir cevap vereyim. Ben mesleki anlamda Başakşehir, milli takım, Beşiktaş ve bugün de Türkiye’nin en büyük kulüplerinden Trabzonspor’u çalıştırdım. 4 kulüple de ne girerken ne de çıkarken para konuşmadım. Bunu en yakın zamanda da ilgililere sorarsınız. Abdullah Avcı’yı parayla kimse tartamaz. Bana nasıl hissettirirseniz ben öyle davranırım. Beşiktaş’ın tarihine ve camiasındaki insanlara son derece saygım var, onlara da başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.