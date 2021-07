Abdullah Avcı: “Takımın mevcut durumundan memnunum”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı kamp dönemini değerlendirdi. Takımın mevcut durumundan memnun olduğunu söyleyen Avcı, transferde de önemli mesafe kat ettiklerini ifade etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Riva’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 28 Temmuz’da Trabzon’da hazırlıklara başladıklarını belirterek sözlerine başlayan Avcı, “4 Temmuz’da Riva’ya geldik, üçüncü etabı tamamlamak bizi mutlu ediyor. 4 hazırlık maçı oynadık. Geçen seneden bu yana oturan oyun felsefesini, beş oyuncuyu da hemen hemen kampın başında, sadece İsmail ikince etabın sonuna doğru geldi. Sisteme, bütçeye uygun şekilde bonservis bedeli ödemeden kulübümüze kattık. Gelen oyuncularla beraber saha içi organizasyonunda bize yardımcı olacakları, rekabetin arttığı, kalitenin yükseldiği, bununla beraber grup enerjisinin de Trabzonspor’un coşkulu, tempolu oynayacak aynı zamanda özellikle kaybetmeyi kabul etmeyen oyuncu yapısına oyun yapısına uygun hareket edecektir. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Kampın üçüncü etabı sorunsuz olarak tamamlıyor. iki günlük iznin ardından Avrupa kupaları öncesinde 5 Ağustos’ta Trabzon’da çalışmalarımıza tekrar başlayacağız. Hazırlık maçlarında olumlu ve olumsuz tarafları görüp ona göre plan ve organizasyonlarımızı yapacağız. Bugün oyun dünyada da bizde de savunmada ve hücumda beraber oynayabilen bir takım oluşturmak. Gidişat son derece olumlu, eksiklerimiz var bu çok normal çünkü 1 aydır çalışıyoruz. Hızla bunu daha iyi hale getireceğimizi düşünüyorum. Trabzonspor’un olduğu yerde her zaman yarış vardır. Tempolu, coşkulu oyunun yanına akıllı oyunu da sokmak istiyoruz. Şu an itibarıyla yöneticilerimiz, başkanımız, scout ekibimiz olsun uyumlu bir şekilde. Şunu söylüyorlar, Trabzonspor tarihinde bu kadar erken organizasyon olmadı diyorlar. Başlangıçlar önemlidir ama futbol dalgalı bir oyundur. Bunun içinde zaman zaman dalgalanmalar olacak. Taraftarlarımızın sabırlı, zaman değil sabrın destek veren durumun oluşmasını istiyorum. Üst üste kazansak da bu olumlu desteği istiyoruz. Arada dalgalanmalar da olsa istiyoruz. Tabii ki Trabzon’un olduğu yerde hedef zirvedir. Bunu için en iyi şekilde adım atacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Transferde önemli mesafe kat ettik”

Hazırlık dönemlerinin takımlar için yeterli olmayacağını sözlerine ekleyen Avcı, “Hiçbir takım 4 hazırlık maçıyla veya yaptığı 27-28 antrenmanla bir müsabaka dönemine hazırlanmaz. Avrupa’da şu an yüksek ihtimal rakibin olma ihtimali olan ekip 14 maç oynadı ve şu anda liginde lider. Her sene Avrupa Kupası oynuyor. Trabzonspor’un deneyimi ve tecrübesi, kaliteli oyuncuları var. Transferde önemli mesafe kat ettik. Trabzonspor yarışacak, zirvede olacak, umarım bunu gerçekleştirecek ve sonuçlandıracak. İki tane transfer var yapabileceğimiz, yapmak istediğimiz. Kulübün bütçesine, sisteme organizasyona uygun biçimde çalışmalar yapıyoruz. Bugün yola çıkabilir miyiz, tabi ki çıkabiliriz. Daha iyisi, daha rekabet getirecek, daha kaliteli oyuncular için çalışıyoruz. Bugün 19 Yaş Altı takımımız şampiyon oldu. Önümüzdeki sene Şampiyonalar Ligi oynayacak. Bugün Trabzonspor’un kadrosunda 9 tane kendi kaynağından oyuncu var. Trabzonspor geçen sene ligin en fazla alt yapıdan oyuncu oynatan takımıyız. Kendi kaynağımızdan çıkan çocuklara için taraftarlardan da sabır istiyorum. Bunlar bizim bütçemizi dengeleyen çocuklar. Çok doğru cevaplar veriyorlar. A Takımda bulunan 9 tane oyuncu az oyuncu değil” dedi. Ekuban’ın durumuyla ilgili soruyu yanıtlayan Avcı, “Ekuban neşeli yüksek, yüzde yüz antrenman yapıyor. Bana gelen gitmesi ve kendisi ile ilgili en ufak bir şey yok. İkinci kamp döneminde izin verdik. Hem sağlığı, hem de vergi sorunuyla ilgili.. Deneyimden bahsettik. 24 küsur yaş ortalaması ile bu ligde şampiyon olamıyorsun. Biraz zaman gerekecek. Bugün istiyorsan, bunun içine deneyim koymak gerekiyordu. Bu lige de baktığında, şampiyon takımlara baktığında, deneyim ve rekabet önemli. Geçen sene bazı mevkilerde oyuncu değiştiremiyorduk. Hem sakatlık hem de performanstan dolayı. Bugün itibarıyla o deneyimi, aynı zamanda İş ahlakı olan oyuncular aramızada katıldı. Çok önemli isimler. Avrupa’da oynamışlar, taktiksel olarak, grup hareketi olarak çok önemli işler yapmış oyuncular. Deneyimi de içine katarak şampiyonluk yarışında Trabzonspor olacaktır. İyi organize olduk, umarım başlangıçlarımız iyi olur. Coşkulu, tempolu Trabzonspor’un da istediği ama içinde de aklı olan bir oyun istiyoruz. Zaman istemiyorum, sadece destek istiyorum” diyerek devam etti.

“Trabzon’a geldiğim günden bu yana çok mutluyum”

Futbolun bir takım oyunu olduğunun altını çizen Abdullah Avcı, “Takım oyunu içinde en dikkat ettiğim grup enerjisi ve beraber hareket edebilmektir. İletişim son derece önemli. Ben iletişime açık bir teknik direktörüm. Burada aile ortamı oluşuyor, gelen çok deneyimli oyuncular var. Bu uluslararası anlamda yaşamışlar. Mevcutta geçen seneden beri Abdullah Avcı’nın ne istediği, benim oyuncuları tanımam, kulübümüz bize sorunsuz ortam sağladı. Uyumlu gidiyor ve aile ortamında gidiyor. Bu böyle olacak. Böyle olunca başarı gelecek. Gençlerin adaptasyonu ve bize verdikleri cevaptan son derece memnunum. Üç tanesi bizle bu sene başladılar, çıktılar. Performanslarından memnunum. Dönüşte 4 tanesi bizimle antrenman yapıyordu. Onlarla ilgili Şampiyonalar Ligi. A Takım ve oyuncuların gelişimi ile ilgili çalışmamız var. Enerjim çok yüksek. İşime daha fazla odaklanma, daha fazla iletişim kurmam, Trabzonspor’un tarihine geçmişine, duygusuna göre hareket etmem. Bunun içinde yer almak istiyorum. Yüksek enerji veriyor bana ben Trabzon’da geldiğim günden itibaren çok mutluyum. Umarım bu mutluluğum devam eder. Trabzonspor’da her zaman futbol akılları olmuştur. Geldiğim günde ve ekibime de söyledim. Burası sıfır değildir. Burada önemli şeyler yapıldı. Etüt odaları var. Önemli futbol akılları geçti. Ben sadece onlara dokunup dizayn edeceğim. Altyapı ile çalışmalarımız var. Turgut Hoca o arada köprü. Orada profesyonel yapı, beslenmesi doğru olan her şeyin datasının oluşturulduğu, fitness salonunun yenilendiği, uygulamanın olduğu ortamı yöneticilerimiz bize adım adım hazırlıyorlar. Orası daha iyi dizayn edildiğinde verimli toprakları daha da verimli hale getirmek istiyoruz. Trabzonspor’un, Türk futbolunun buna ihtiyacı var. Burada bir kaynak var ve onu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Biz çabuk ve pragramitik davranıyoruz. Kararları erken alıp ona göre hareket ediyoruz. Geldiğimizde aramızdan ayrılan ve içine katılan oyuncular oldu. İki taraftan bakıyorum. Bir Trabzonspor menfaatinden, sonra oyuncunun menfaatinden bakıyorum. Ona göre karar veriyorum. Her seferinde bir aksiyon alıyoruz. O aksiyon, devam edecek. Az, kalitesi yüksek oyuncuyla çalışmak en doğrusu. O şekilde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Değişen kurallarla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum”

Avrupa’ya transfer olması beklenen Uğurcan Çakır konusunda da konuşan Avcı, “Uğurcan Çakır bizim takımın altyapısından gelmiş takım kaptanıdır. Milli takım sürecini de bence bireysel performans olarak iyi tamamlamıştır. Takımın enerjisine çok önemli katkı sağlamaya çalışıyor. Çok iyi çalışıyor. Kulübün menfaatlerinde başka bir şey olacaksa bunu başkanımız ve yöneticilerimiz değerlendirir. Ben mevcuttan şu an itibariyle son derece mutlu ve memnun şekilde devam ediyorum” dedi. Son olarak yabancı kuralıyla ilgili konuşan Avcı, “Değişen kurallar, 5+3’leri de gördüğüm için yorum yapmak istemiyorum. Bugünün kuralı neyse ona göre hareket etmek ediyorum. Önümüzdeki sene de bu değişecek. Kaça düşecekse, ona göre buraya yerli mi alalım, yabancı mı kullanalım, kiralık mı alalım? Ekuban burada çalışıyor, Flavio çalışıyor. Diabate zaten bizimle beraber değildi. İsteyenleri de var galiba, o bir yere gidecek” diyerek sözlerini tamamladı.